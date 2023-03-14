الرئيس الإيطالي: الجفاف المنتشر أحد أعراض تغيّر المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيروبي ـ روما ـ أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن “الأمل بأن تشهد نيروبي سقوط بعض الأمطار اليوم”، لكن “الجفاف الذي تشهده هذه المنطقة في السنوات الأخيرة هو يسجل زيادة مقلقة. إنه أحد أعراض العواقب الخطيرة للتغيّر المناخي”.

وقال الرئيس الإيطالي في تصريحات لدى اختتام لقائه نظيره الكيني ويليام روتو، في العاصمة نيروبي الثلاثاء: “إننا نشعر في كل مكان، في أوروبا وفي بلادنا أيضاً، بالحاجة إلى هطول الأمطار ونرى انخفاضا في مستويات الثلوج على الجبال، وكلها من عواقب تغير المناخ”.

وذكر الرئيس ماتّاريلا في الموعد الأول لزيارته الرسمية لكينيا المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، أنه “لهذا السبب، فإننا ندعو معًا، باسم كينيا وإيطاليا، المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا بشكل حاسم على مسار التدابير والسلوكيات التي تقلل تلوث الهواء وتجعل من الممكن مكافحة تغير المناخ بشكل فعال”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “هذا هو الأساس لمستقبل شعاره التنمية والرفاهية التي تهم شبابنا والأجيال القادمة”. ونوه بأنه “هنا في نيروبي، بناء على الخيار التطلعي الذي اتخذه الرئيس الأول لكينيا، جومو كينياتا في عهده، يوجد مقر برنامج الأمم المتحدة للمناخ، وهو نقطة مرجعية لأهمية الالتزام الملموس الآن بشكل متزايد”.

وخلص ماتّاريلا الى القول: “نأمل أن يشهد مؤتمر (Cop 28) القادم في دبي، التزامًا ملموسًا ومتزايدًا، من أجل خلق حالة من الالتزام المشترك لمكافحة التغيّر المناخي”.