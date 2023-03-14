مسؤول برلماني إيطالي: لا أعلق على قضية فاغنر ومنصبي يفرض السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول برلماني إيطالي: “أنا لا أعلق على الفرضيات، كذلك لأنني أعتقد أن هناك مناصب، ومن بينها ذلك الذي أشغله حاليًا أيضاً، تتطلب الحذر والرصانة في التواصل”.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، لورينزو غويريني، ردًا على سؤال في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، حول الفرضية التي أعاد إطلاقها أمس وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، حول أن وراء الطفرة في تدفقات الهجرة هناك حرب هجينة تلعب فيها مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة، دوراً.

في السياق ذاته، تم رفع طلب إحاطة يحمل توقيع النواب ستيفانو غراتسيانو، بييرو فاسينو، أندريا دي ماريا ونيكولا كاريه “إلى كل من رئيسة مجلس الوزراء ووزير الدفاع”، بشأن تصريحات صدرت أمس على لسان “الوزير (غويدو) كروزيتّو، وزميله للشؤون الخارجية (أنطونيو) تاياني”، حول حقيقة أن “الزيادة في وصول المهاجرين إلى إيطاليا يمكن أن تُعزى إلى استراتيجية مجموعة (فاغنر)”.