ناشط إيطالي: إنذار الاستخبارات لتغذية نظرية غزو المهاجرين “كذبة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد ناشط إنساني إيطالي، أن “غزو المهاجرين”، ذريعة يتم استخدامها من قبل الحكومة لتبرير القيود التي تفرضها، وهذه الأخبار المزيفة تعود في ربيع كل عام.

وقال رئيس مهمة الإنقاذ بمنظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية، لوكا كازاريني، ناقوس الخطر الذي قرعته الاستخبارات الإيطالية، لا يتعدى مجرد كونه “خبر كاذب يُنشر بمهارة لأسباب سياسية”، مبيناً أن “تقارير المخابرات تتحدث عن استعداد ما يقرب الألف شخص لمغادرة الساحل الليبي للوصول إلى إيطاليا.

قال كازاريني لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، “إنها الكذبة التي تُغذى بها نظرية الغزو، والتي تخدم الحكومة لتبرير القيود اتي تفرضها على حق اللجوء واحترام حقوق الإنسان بشكل عام”، مشيرًا إلى أنه “في كل عام، مع حلول فصل الربيع، يطلق تنبيه الاستخبارات حول الغزو”، وإذا “تناولنا عناوين الصحف الرئيسية منذ عام 2022 وما بعده، فيمكننا التحقق من ذلك بسهولة”.

وأوضح الناشط أن “الرقم، في كل مرة وهذا العام أيضًا، يشير إلى البيانات الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (Unhcr) ومنظمة الهجرة الدولية (Iom) بشأن تقدير عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا. ومن الواضح أنه رقم لا يمت بصلة مع أولئك الذين سيحاولون الفرار عبر البحر المتوسط ​​وطلب اللجوء في أوروبا”.

أما بشأن موجة الهجرة التي جلبت الأسبوع الماضي أكثر من 3300 شخص إلى لامبيدوزا في أقل من 72 ساعة أو1300 شخص أنقذتهم هيئة حماية الموانئ في البحر الإيوني قبالة ساحل كالابريا، فقد ذكر رئيس مهمة الإنقاذ، أن “الأرقام الحقيقية تخبرنا بأننا بالتأكيد نشهد زيادة في عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي”، لكنها “لا تنطوي على أعداد لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا”.