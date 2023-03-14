برلماني إيطالي: نهج الحكومة الانفصامي إزاء الهجرة سيزيد تدفقاتها السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني إيطالي معارض عن الاقتناع بأن نهج حكومة بلاده الانفصامي إزاء الهجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة تدفقات غير النظامية منها.

وقال عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إن “لدى الحكومة نظرة لظاهرة الهجرة تنم عن انفصام مجرد في الشخصية، تنطوي على أمور لا بد منها، لكنها لا تحدث، تطرح كل يوم عناصر تمويه مثل مجموعة فاغنر، عوامل الجذب، الحماية الإنسانية الخاصة أو أي هراء آخر من هذا القبيل”.

وأضاف ماجي، وهو سكرتير حزبه، أن “الحكومة غير قادرة على تأطير المشكلة ولا تريد إنشاء آلية تنظيم صارمة لأولئك الموجودين بالفعل في بلادنا ولديهم أرباب عمل جاهزون لتوظيفهم. هذه نقطة أيديولوجية تمثل مشكلة، لأن الحكومة، على العكس من الشعارات التي تطلقها، ستخلق مزيداً من المخالفات”.

وشدد ماجي على أن “الحكومة لم تفعل شيئًا في المرسوم الأخير الخاص بالهجرة، الذي دي باسم مرسوم كوترو”، نسبة إلى البلدة التي شهدت سواحلها حادث غرق سفينة المهاجرين يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي، “وكذلك لتعزيز القنوات القانونية لأنها تعيد تأكيد الآلية المجردة لمرسوم (بوسّي فيني) الذي ينص على أن الشخص الراغب بالهجرة، ينبغي عليه الاتصال من موطنه الأصلي بشخص لا يعرفه للتقدم بالطلب”.

وخلص البرلماني المعارض الى القول، إن “هذا خيال محض وكلنا نعرف ذلك”.