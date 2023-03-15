إيطاليا: وضع العالم معقد للغاية و(فاغنر) عنصر تعقيد للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن الوضع الدولي “معقد للغاية”، وهناك “سلسلة من العوامل التي تتسبب بضغوط من ناحية الهجرة” على إيطاليا.

وأضاف الوزير تاياني، في مقابلة مع محطة (سكاي24) الإخبارية الأربعاء، أنه “في هذا السياق هناك حضور مقلق لمجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة، وهي ليست العنصر الوحيد، بل واحد من بين عوامل عديدة”.

وبهذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى “الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية”، فضلا عن “الوضع المقلق” في منطقة البحيرات الكبرى في جنوب إفريقيا، يندرجان ضمن العناصر التي تزيد من ضغط الهجرة”، إلى جانب “الصحراء الإفريقية، الوضع في القرن الأفريقي، إيران والأراضي الفلسطينية”.

حول سبل الحماية الخاصة التي يمكن منحها للمهاجرين، أوضح تاياني أن “الهدف في الوقت الحالي هو بالتأكيد تعزيز الأواصر، فلا يمكن أن تصبح الهجرة أداة للتحايل على القواعد”. واختتم بالقول: “سنرى ما سيكون التغيير في المستقبل”.