إيطاليا: العثور على جثة طفلة يرفع ضحايا حادث المهاجرين إلى 86 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق سفينة المهاجرين يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي قبالة سواحل كروتوني، بمقاطعة كالابريا ـ جنوب البلاد، إلى 86 شخصاً. وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، أنه تم قبل فترة وجيزة، العثور على جثة هامدة لفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات. وهي الجثة الرابعة التي يتم العثور عليها هذا الصباح، بينما تبقى عمليات البحث مستمرة”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بعد اكتشاف الجثث الثلاث، لشخصين بالغين وطفل، في المياه المطلة على ساحل ستيكّاتو دي كوترو، تم التعرف أيضاً على جثة امرأة وانتشالها”، وهي “الأخرى أيضاً، ضحية لحطام السفينة ذاتها”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “تم العثور على الجثتين في عرض البحر من قبل دورية لخفر السواحل”، بينما “عثر على الجثة الثالثة على الشاطئ من قبل رجال لواء الإطفاء”.

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة مهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل المذكور أعلاه، والتي كان على متنها وفقاً لروايات الناجين، حوالي 180 مهاجراً، لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.