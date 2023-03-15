البابا يناشد الأطراف المتحاربة في أوكرانيا باحترام الأماكن الدينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ سلط البابا فرنسيس الضوء على أوضاع راهبات دير الكهوف الأرثوذكسيات في كييف، مطالباً “الأطراف المتحاربة”، أي روسيا وأوكرانيا، باحترام “الأماكن الدينية”.

وقد وجه بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل في الأيام الأخيرة، نداءً إلى البابا فرنسيس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وللمجتمع الدولي بأسره من أجل “بذل كل جهد ممكن” لمنع طرد رهبان وراهبات الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا من دير الكهوف في كييف”.

وبهذا الصدد، عهد بيرغوليو في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، “الشعب الأوكراني الشهيد إلى مريم العذراء، معزية المصابين المقدسة وملكة السلام”.

وفي ختام اللقاء، استذكر البابا شعب ملاوي الذي ضربه إعصار عنيف ألحق الموت والدمار، وقال: “أنا قريب من شعب ملاوي الذي ضربه إعصار قوي للغاية في الأيام الأخيرة. أصلي من أجل الضحايا، الجرحى والنازحين”، واختتم بالقول: “فليسند ربنا العائلات والمجتمعات الأشد تضررا من هذه النكبة”.