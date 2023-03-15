صحيفة: روسيا تضع “مكافأة لاستهداف وزير الدفاع الايطالي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر صحفية إيطالية بأن “روسيا رصدت مبلغ 15 مليون دولار كمكافأة لاستهداف وزير الدفاع غويدو كروزيتّو” القيادي في حزب رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، (إخوة إيطاليا).

وحسب صحيفة (إل فوليو)، فإن “جهاز الاستخبارات أحاط الحكومة على أعلى مستوياتها بشأن هذه التهديدات”، والتي حسب مصادرها، “ورائها الرئيس السابق، دميتري ميدفيديف”، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

ووفق المقال الذي نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، فإن “أمر الاستهداف صدر عن مجموعة (فاغنر) العسكرية الخاصة إلى خليتيها في أوروبا: الأولى في البلقان والتي تنتقل بين صربيا وألبانيا والثانية مقرها في إستونيا”

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حول مقال الصحيفة.