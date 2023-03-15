ميلوني: ستكون هناك خسائر بالأرواح طالما توجد رحلات مغامرة غير قانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنه “ما دامت هناك رحلات مغادرة على متن قوارب في حالة سيئة وفي ظل ظروف جوية سيئة، فسيكون هناك خسائر في الأرواح”.

وجاء حديث ميلوني خلال مساءلة بمجلس النواب الأربعاء ردا على اتهامات من المعارضة ومنظمات غير حكومية بعدم التدخل لإنقاذ مهاجرين بعد انقلاب قاربهم بمياه المتوسط كان على بعد 100 ميلا بحريا من شواطئ شرق ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، في حادثة أسفرت عن مقتل 30 منهم وإنقاذ 17 مهاجرا بعد تدخل سفينة تجارية بطلب من روما.

وأضافت “ضميرنا مرتاح وآمل أن يقول نفس الشيء أولتك الذين يهاجمون الحكومة ولا يتفوهون بكلمة واحدة ضد مهربي البشر”.

وحسب ميلوني، فإنه “من أجل غايات سياسية، ينتهي المطاف بالتشكيك في شرف وعمل أولئك الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لإنقاذ الآخرين”.

وقالت “ينبغي الاستثمار في طرق الهجرة القانونية وهذا بالضبط هو العمل الذي تقوم به الحكومة”.