ميلوني: الحكومة لن ترضخ لأيديولوجية عالم بلا حدود وطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “الحكومة لا تنوي الرضوخ للضغوط العديدة والقوية لأولئك الذين يرغبون في فرض رؤية أيديولوجية لعالم بلا حدود وطنية باسم حق غير محدد هو الحق في الهجرة”.

وأضافت ميلوني في جلسة مساءلة الاربعاء بمجلس النواب “من الواضح أننا نشهد ضغوط هجرة غير مسبوقة. الأسباب كثيرة ونعرفها: عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت، وأخيراً وليس آخراً مصالح المنظمات الإجرامية القوية للمتاجرين بالبشر التي أستمر في التنديد بها”.

وأعادت رئيسة الوزراء التأكيد على أن الإجراءات الحكومية بشأن مسألة الهجرة ستركز “على الامتثال للقانون الوطني والدولي، ووضع حد لتناقضات اتسمت بها المقاربة الإيطالية تجاه قضية الهجرة. وهذا يعني التصدي بحزم للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر”، عبر “حماية أولئك الذين لديهم الحق في الحماية الدولية وإدارة الهجرة القانونية بطريقة منظمة من خلال مراسيم تدفقات نظامية. كل ذلك في إطار مسؤولية يجب أن تطال أيضًا الدول الأوروبية الأخرى”.