وزير الدفاع الإيطالي في زيارة لليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إلى طوكيو في زيارة رسمية لليابان لعقد سلسلة من الاجتماعات المؤسسية.

ولدى وصوله، عقد الوزير لقاءا وديا غير رسمي مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، على أن يلتقيا غدا في اجتماع ثلاثي مع نظيرهما البريطاني بن والاس على هامش معرض (Dsei) الياباني لإلكترونيات الدفاع، حسبما أفادت مذكرة صدرت في روما الأربعاء.

ونقلت مذكرة وزارة الدفاع عن كروزيتّو تأكيده على أن “العلاقات القوية بين إيطاليا واليابان أساسية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية المستقبلية”.

وستشمل مباحثات وزيتّو “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا واليابان والتعاون في البحث والتطوير، ليس فقط في مجال الدفاع ولكن أيضًا في القطاع المدني”.

وكانت حكومات المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان قد أعلنت في 9 كانون الاول/ديسمبر الماضي عن البرنامج الثلاثي المشترك (Global Combat Air Programme) وهو “مشروع طموح يهدف إلى تطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035″، حسبما جاء في بيان مشترك.