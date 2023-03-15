بلينكن يعلن تخصيص “أكثر من 331 مليون دولار” في مساعدات إنسانية لإثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن تخصيص “أكثر من 331 مليون دولار” في مساعدات إنسانية جديدة لإثيوبيا خلال هذا العام عبر وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار بلينكن، الذي يزور اثيوبيا حاليا، إلى أن هذا التمويل “سيوفر الدعم المنقذ للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع والجفاف وانعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا”، الذي “يشمل 12 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية وأكثر من 319 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، حسب المذكرة الصادرة في واشنطن.

ويرتفع بذلك إجمالي المساعدة الإنسانية الأمريكية للاستجابة للمنطقة إلى أكثر من 780 مليون دولار في السنة المالية 2023.

وقد التقى بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق اليوم الأربعاء “لمناقشة مجموعة من القضايا الحاسمة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا”. واستعرض الجانبان “التقدم الكبير في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بعد إسكات المدافع في شمال إثيوبيا”، والذي “يشمل تحسين وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية”.

وجدد الوزير “دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الأطراف لتحقيق التنفيذ الكامل للاتفاقية من أجل إرساء الأساس لسلام مستدام”، وتحدث عن “أهمية المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال النزاع، فضلاً عن الحاجة إلى عملية شاملة ومتكاملة للعدالة الانتقالية”.

كما أعرب بلينكن “عن القلق بشأن الوضع في أوروميا والحاجة إلى حل من خلال الحوار”.