المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية تعلن عن زيارة لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، في خطابها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.، عن زيارة قريبة لتونس، واصفة الوضع هناك بـ”المقلق”، في إشارة إلى تدفقات المهاجرين.

وقالت “نبني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراكات لمحاربة مهربي وندعم تحقيقات مشتركة مع دول شمال إفريقيا” بهذا الصدد.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أشارت أمام مجلس النواب إلى أن “تونس تواجه أزمة (اقتصادية) عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لإيطاليا وليس فقط إيطاليا”.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل الوضع في تونس، حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي