تاياني: دعوت مصر لحث سلطات تونس وشرق ليبيا لمنع تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه، فيما يتعلق بأزمة الهجرة، دعا السلطات المصرية، خلال زيارته للقاهرة أمس الأول، لحث تونس على “الحد من التدفقات” وكذلك الجنرال خليفة حفتر على “منع المغادرات” من شرق ليبيا.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في مقابلة بثتها القناة الأولى العامة مساء أمس، على أن حالة تدفقات الهجرة “مقلقة للغاية، لأن هناك سلسلة من الأوضاع المعقدة المتقاطعة تدفع المهاجرين نحو أوروبا”.

كما أعاد تاياني الإشارة إلى “الوجود القوي لمرتزقة فاغنر في مناطق بأفريقيا يغادر منها عدد كبير جدًا من المهاجرين غير النظاميين” تجاه سواحل أوروبا الجنوبية وبالأخص إلى إيطاليا. وقال “بالتأكيد فاغنر تفعل شيئًا يدعم تدفقات الهجرة”.

وأضاف “هناك شيء ما ليس على ما يرام، نحن نقيّم وندرس. هناك من يسهل هذه التدفقات وسلسلة من العناصر المساهمة تخاطر بالتسبب في انفجار الوضع”.