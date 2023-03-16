مكالمة هاتفية لوزير الخارجية الاوكراني مع نظيريه الأمريكي والصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا عن مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس مع نظيره الصيني عضو مجلس الدولة تشين قانغ، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين الاستعداد للبناء على مبادرتها للتسوية التي كشفت بنودها في الذكرى الأولى للحرب والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع بين موسكو وكييف.

وكتب كوليبيا في تغريدة على منصة (تويتر) “ناقشنا أهمية مبدأ وحدة الأراضي”، كما “أكدت على أهمية صيغة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسلام وإنهاء العدوان واستعادة السلام العادل في أوكرانيا”.

وفد أعلن كوليبيا أنه استعرض “صيغة السلام” في اتصال مماثل جرى في وقت سابق اليوم مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وقال إنه ناقش خلال المكالمة “سبل تسريع تسليم الذخيرة”. وقال “نحن نعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين على مدار الساعة لضمان حصول أوكرانيا على كل الذخيرة التي نحتاجها لعمليات الدفاع والهجوم المضاد”.

وبدوره، أعلن رئيس الدبلوماسية الامريكية أنه أكد خلال المحادثة “استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ضد الهجمات الروسية الوحشية”.