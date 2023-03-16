بلينكن أول وزير خارجية أمريكي يزور النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يزور النيجر الخميس، وهي الاولى لوزير خارجية أمريكي.

وأفادت وزارة الخارجية الامريكية بأن زيارة بلينكن، التي سيلتقي خلالها الرئيس محمد بازوم ووزير الخارجية حسومي مسعودو، تعد بمثابة “اعتراف بعلاقتنا الثنائية القوية مع شريك رئيسي في مجال الديمقراطية والحوكمة والأمن الإقليمي”.

ونوهت بأن “النيجر هي أكبر متلق للمساعدات العسكرية من وزارة الخارجية في غرب إفريقيا وثاني أعلى دولة في إفريقيا جنوب الصحراء”.

كما ثمنت الولايات المتحدة “القيادة على المستوى الإنساني للنيجر”، حيث “تواصل الحفاظ على حدود مفتوحة لأولئك الفارين من الصراعات، في وقت تتزايد فيه عمليات إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة على مستوى العالم”.