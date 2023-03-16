ميلوني تلتقي ميقاتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني استقبلت الخميس بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

وحسب رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، “تم خلال الاجتماع عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وايطاليا، حيث شكر الرئيس ميقاتي رئيسة وزراء ايطاليا على دعم لبنان من خلال الكتيبة الايطالية ضمن قوات اليونيفيل، كما شكرها على دعم الجيش وكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية والمستدامة”.

وأفادت بأن ميلوني “عبّرت عن سعادتها بأن (شركة ايني) هي من ضمن الشركات التي ستنقّب عن النفط في لبنان. ودعت الشركات الايطالية الاخرى الى الاستثمار في لبنان”، مشددة على “ضرورة التعاون لتكون منطقة البحر الابيض المتوسط منطقة هادئة، اضافة الى الحد من الهجرة غير الشرعية”.