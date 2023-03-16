وزير الدفاع الإيطالي: المسافة بين المتوسط والمحيط الهندي-الهادئ أقل مما نتخيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طوكيو- أشار وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إلى أن “المسافة بين البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الهندي-الهادئ أقل مما قد يتخيله المرء” نظرا لـ”الترابط الأمني-التنموي”.

وكتب كروزيتّو في تغريدة على منصة (تويتر) أنه، خلال اجتماعه مع نظيره الياباني، ياسوكازو هامادا في وقت سابق اليوم الخميس، برزت “الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع اليابانية، فإن هامادا وكروزيتو استعرضا “التعاون والتبادل الدفاعي”، مشيرين في هذا الصدد إلى “التطوير المشترك (الذي يضم المملكة المتحدة) للطائرات المقاتلة من الجيل التالي والتدريبات المشتركة لمكافحة القرصنة”.

كما رحب البيان بالارتقاء بالعلاقة اليابانية-الإيطالية إلى “شراكة استراتيجية” في اجتماع القمة الأخير بين اليابان وإيطاليا، الذي عقد في روما في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.