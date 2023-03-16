لجنة تحقيق أممية: روسيا ارتكبت انتهاكات بأوكرانيا يرقى الكثير منها لجرائم حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- رأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا التابعة للأمم المتحدة أن السلطات الروسية ارتكبت “مجموعة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق حربها على البلاد، والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب”.

وحسب تقرير اللجنة الذي صدر اليوم الخميس، فإن القوات المسلحة الروسية نفذت “هجمات عشوائية وغير متناسبة بأسلحة متفجرة” في “مناطق مأهولة بالسكان، في تجاهل واضح لأضرار ومعاناة المدنيين”، كما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأشارت اللجنة إلى “إن مثل هذه الهجمات كانت أحد الأسباب الرئيسية لسقوط ضحايا من المدنيين”، كما أن تلك التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بدءاً من 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 “قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت اللجنة إن القوات الروسية ارتكبت العديد من “حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني” أثناء مداهماتها للمنازل في المناطق التي كانت تسيطر عليها كما في مراكز الاعتقال.

وأوصت اللجنة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما دعت إلى اتباع نهج شامل للمساءلة يشمل حق الضحايا في معرفة الحقيقة والتعويض وعدم التكرار، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية.

وقد زارت اللجنة في سياق تحقيقاتها 56 موقعاً وقابلت 348 امرأة و247 رجلاً. كما فتش محققوها مواقع مدمرة، وبعض القبور، وأماكن الاحتجاز والتعذيب، كما تفقدوا مخلفات الأسلحة وراجعوا عدداً كبيراً من الوثائق والتقارير.

وتشمل جرائم الحرب: هجمات متعمدة على المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وقتل المدنيين أو العاجزين عن القتال، والحبس غير المشروع، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال.