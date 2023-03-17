إيطاليا: ارتفاع الصادرات بـ0.2٪ وتراجع الواردات بـ3.2٪ في بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تم تقدير نمو دوري متواضع للصادرات (بنسبة 0.2٪) وانخفاض الواردات (بـ3.2٪).

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الجمعة، إن “ارتفاع الصادرات على أساس شهري، يعود إلى الزيادة المعتدلة في المبيعات إلى المنطقة خارج الاتحاد الأوروبي (بنسبة 0.8٪)، بينما انخفضت الصادرات إلى منطقة الاتحاد الأوروبي قليلاً (بـ0.4٪)”.

وكشف المعهد الإحصائي، أنه “علاوة على ذلك، فقد نمت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 15.3٪ من الناحية النقدية وبـ2.4٪ من حيث الحجم”، موضحاً أن “نمو الصادرات من حيث القيمة يعتبر أكثر استدامة تجاه الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت الزيادة 20.5٪، مقارنة بمنطقة الاتحاد الأوروبي التي توقفت فيها عند 11.3٪”.

وأشارت المعطيات إلى أن “التراجع الخامس على التوالي بالنسبة للواردات على أساس شهري، والذي يعزى قبل كل شيء إلى الانكماش في مشتريات الطاقة، التي تأثرت إيجابياً بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي”.

وذكر (إستات) أنه “على أساس سنوي، تسارع نمو الصادرات في القيمة وتأكد أنه أعلى من نمو الواردات للشهر الثاني على التوالي”. واختتم بالقول إن “عجز الطاقة لا يزال كبيراً، لكن الفائض في تجارة المنتجات غير المتعلقة بالطاقة يزداد مقارنة بالعام الماضي”.