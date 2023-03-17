إيطاليا: استمرار التراجع بإصابات كوفيد وإن كان طفيفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت البيانات الأسبوعية لوزارة الصحة الإيطالية استمرار وتيرة التراجع في عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد-19 على المستوى الوطني وإن كانت بشكل طفيف.

وفي الأسبوع من 10 إلى 16 آذار/مارس، تم تسجيل 23730 حالة إصابة جديدة بالوباء، بانخفاض بنسبة 1.1% مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه حيث تم تسجيل 23988 إصابة.

وتم تسجيل 212 حالة وفاة جراء كوفيد-19 في السبعة أيام الماضية، بانخفاض قدره 1.9% مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، حيث تم توثيق 216 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة عن زيادة طفيفة في معدل الإيجابية بالوباء حيث بلغت 5.2% الأسبوع الماضي بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي يسبقه.