ستولتنبرغ: عززنا وجود الناتو بالمنطقة بعد تخريب خط نورد ستريم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ إن الحلف “يعمل على حماية البنية التحتية الحيوية لسنوات”.

وأضاف في تصريحات إعلامية الجمعة عند زيارته منصة للغاز الطبيعي قبالة الساحل الغربي للنرويج رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء النرويج، “في أعقاب التخريب الذي تعرض له خط أنابيب نورد ستريم في أيلول/سبتمبر الماضي، عزز حلفاء الناتو وجودهم العسكري في المنطقة”.

وقال ستولتنبرغ “لقد رأينا كيف حاول الرئيس بوتين استخدام الطاقة كسلاح طوال الحرب ضد أوكرانيا. قد ساعد الغاز النرويجي في الرد على ذلك وعلى تأكيد فشل بوتين في محاولته” هذه. وأضاف أن منشآت الغاز “حيوية لاقتصاداتنا ولصناعاتنا وأيضًا من أجل أمننا”.