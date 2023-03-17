فون دير لاين: نتطلع إلى عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من النرويج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التطلع إلى إبرام عقود طويلة الأجل لتأمين واردات الغاز من النرويج.

جاء ذلك في بعض التصريحات من على منصة لاستخراج الغاز في بحر الشمال، زارتها فون دير لاين إلى جانب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ والرئيس التنفيذي لشركة (Equinor) النرويجية للطاقة، أندرس أوبيدال.

وقال المسؤولة الأوروبية، أن في المفوضية الأوروبية، “أنشأنا منصة مشتركة للطاقة، للسماح لموردينا بالحصول على طلب إجمالي من جانب الاتحاد الأوروبي، للنرويج على سبيل المثال”، مبينةً أن “الهدف لا يتمثل بمجرد الحصول على سوق فورية وحسب”، بل “التطلع إلى العقود على المدى الطويل، والتي تنطوي على منفعة متبادلة”.

من جانبه، شدد ستور على أن “تقلب أسعار الغاز لا يصب بمصلحة المستهلكين النرويجيين، شركات الدولة أو شركائنا في أوروبا: فهم حلفاء وشركاء تجاريون”، لذلك “قمنا برفع إنتاج الغاز وزيادة الصادرات”، الأمر الذي أدى إلى “خفض الأسعار، وألاحظ هنا أن شركاتنا على اتصال وثيق مع شركاء أوروبيين لأجل اتفاقيات طويلة الأجل”.

وخلص رئيس الحكومة النرويجية الى القول، إن “هناك اتصالات سياسية أيضا، لسبر ما يمكننا القيام به لجعل الأسعار أكثر استقرارا”.