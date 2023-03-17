إيطاليا: عجز ميزانية التجارة الخارجية بـ4.19 مليار في يناير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كان الميزان التجاري سلبيًا بمقدار 4.194 مليون يورو، وذلك مقارنة بعجز بلغ 6.520 مليون يورو في الشهر ذاته من عام 2022.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الجمعة، إن “عجز قطاع الطاقة الذي بلغ 7.760 مليون يورو، يزيد بقليل عن العام السابق (كان قد توقف عند 7.615 مليوناً)، في حين أن الفائض في تجارة المنتجات غير المتعلقة بالطاقة، ارتفع من 1.095 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2022 إلى 3.566 مليون في الشهر نفسه عام 2023”.

وأشارت المعطيات إلى أن “في الشهر المشار إليه أعلاه، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 3.5٪ على أساس شهري، بينما ازدادت بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي (كانت 11.3٪ في كانون الأول/ديسمبر 2022)”.

وذكر البيان أن “الانخفاض الدوري في أسعار الواردات (وهو الأكبر منذ عام 2005) يرجع الى التباطؤ الواضح في نمو الاتجاه والانخفاض في أسعار منتجات الطاقة”، مبيناً أن “صافي هذه الانخفاضات الدورية متواضع (-0.1٪) لكن نمو الاتجاه أكثر استدامة وقد كان بنسبة 5.8٪”.