النرويج: سنزود الاتحاد الأوروبي بـ30-40٪ من احتياجات الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أوسلو ـ قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، إن بلاده نجحت “في زيادة إمداداتها من الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي هذا العام”.

وأضاف ستور، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، على منصة بحرية لاستخراج الغاز في بحر الشمال، الجمعة، أن “طموحنا هو البقاء على هذا المستوى المرتفع للسنوات الأربع أو الخمس القادمة”.

وخلص رئيس حكومة أسلو الى القول: “نحن نضمن ما بين 30 و40٪ من عمليات التسليم إلى أوروبا”، مبيناً أن “هذه المنصة وحدها توفر 10٪ من استهلاك الغاز الأوروبي”.