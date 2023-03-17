سانت إيجيديو: البابا يستقبل مجموعة مهاجرين غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية: “هذا أول خبر نريد أن نقدمهم لكم، فسيستقبل البابا فرنسيس يوم غد السبت 18 آذار/مارس، عند تمام الساعة 11:30 صباحًا، مجموعة من اللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر الممرات الإنسانية، إلى جنب أفراد العائلات والرهبنات التي رحبت بهم وتعنى بدمجهم في إيطاليا”.

وذكرت الجماعة الكاثوليكية، أن “هناك الآن حوالي 7000 مهاجر قدموا من أفغانستان، سورية، العراق، الكونغو وليبيا، ودول أخرى متأثرة بالحروب وحالات الطوارئ الإنسانية”، والذين، “بفضل الممرات الإنسانية، لم يضطروا إلى المخاطرة بحياتهم على متن قوارب الهجرة”.

وأشارت سانت إيجيديو إلى أن “هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى، كونه يأتي بينما لا نزال نحمل صور حادث كوترو الدرامي في مخيلتنا”، والذي “يشير إلى طريقة إنسانية وممكنة لمعالجة القضايا المتعلقة بالهجرة ويمثل بادرة أمل”، بالنسبة للمهاجرين.