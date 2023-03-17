إيطاليا: وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى شواطئنا منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه “منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل 20,046 مهاجراً إلى سواحل البلاد”، بينما “في الفترة نفسها من العام الماضي، كان هناك 6,367 شخصاً، وفي عام 2021 كان هناك 6,041 مهاجراً”.

وفي المعطيات التي أصدرتها الوزارة، آخذة بعين الاعتبار، عمليات الرسوّ التي تم رصدها بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم، الجمعة، ذكرت أن “في الأيام الأخيرة، لم يتم تسجيل وصول أي شخص على شواطئنا، لكن عدد الوافدين الذين وصلوا يوم الجمعة الماضي، تم تصحيحه مرة أخرى إلى 1115 وليس 1111 كما تم الإبلاغ عنه في التحديث الأخير”.

وأردف البيان: “بالتالي، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين وصلوا عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية الشهر إلى 5619 شخصاً”، بينما “شهد شهر آذار/مارس بأكمله في العام الماضي، وصول 1358 شخصًا، في حين كان هناك 2395 وافداً عام 2021”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن “من بين أكثر من 20 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2023، هناك 3223 من الجنسية الإيفوارية (16 ٪)”، وذلك “بناءً على ما تم الإعلان عنه من قبل المهاجرين وقت الوصول”، بينما “يأتي الآخرون من غينيا (2906، 14٪)، بنغلاديش (1629، 8٪)، باكستان (1552، 8٪)، تونس (1535، 8٪)، الكاميرون (941، 5٪)، مصر (883، 4٪)، مالي (704، 4٪)، بوركينا فاسو (631، 3٪)، إريتريا (612، 3٪)”.

وخلصت النشرة الأمنية إلى القول، إنه “يضاف إلى ما سلف ذكره، 5430 شخصاً (بنسبة 27٪) يأتون من دول أخرى، أو أولئك الذين لا يزالون يخضعون لإجراءات تحديد الهوية”.