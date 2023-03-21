إيطاليا: صوتنا سيكون مدوياً بمحافل أوروبا في السنوات المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “صوت بلادنا قد أصبح أقوى، وسيظل كذلك في أوروبا دائماً خلال السنوات القادمة، لأن هذا هو التفويض الذي حظيت حكومتنا به”.

وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/مارس الجاري، أشارت ميلوني، إلى أن “إيطاليا تريد العودة إلى تبني دورها الريادي”، فضلا عن “نيتها تقوية وتحسين الوطن الأوروبي المشترك”.

وذكّرت رئيسة الحكومة، بأن “في قلب النقاش بالمجلس الأوروبي الذي عقد في 9-10 شباط/فبراير الماضي، كانت هناك أوكرانيا، الهجرة، الطاقة وتداعياتها على الشركات الأوروبية”، مبينةً أن “وحدة أوروبا إزاء حرب العدوان الروسي أمر أساسي”، فـ”أوكرانيا لا تدافع فقط عن أرضها، بل عن قيم الحرية والديمقراطية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي، وهي أساس القانون الدولي”، فـ”بدونها تسود شريعة الغاب”.

وأضافت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، أن “خلال زيارتي لكييف، أكدت تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، وهو دعم سيتم ضمانه في المجالات العسكرية، المدنية والإنسانية بغض النظر عن تأثير هذه الخيارات على توافق الآراء، أو على رضاي الشخصي. سنواصل دعم أوكرانيا لأن من الصواب القيام بذلك”.

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا “قامت بإضفاء الطابع الرسمي على حزمة مساعدات عسكرية سادسة، تضم شحنة أسلحة تعزز الدفاع الجوي لكييف قبل كل شيء”، وهذا “يعني الدفاع عن المدنيين من القصف، وتزويد أوكرانيا بدرع حامية، على أمل ألا تنهار بعد حرمانها من الماء والكهرباء”.