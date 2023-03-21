الاتحاد الأوروبي ينتقد إلغاء الكنيست لقانون فك الارتباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الجهاز التنفيذي الأوروبي “قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية” بأنه “يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويسمح القانون، الذي أقره الكنيست في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعودة مستوطنين إلى مستوطنات على أراض فلسطينية أخليت في عام 2005، كما يسقط العقوبات الجنائية بحق المستوطنين الذين يدخلون أو يريدون الاقامة في هذه المستوطنات

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة الثلاثاء “ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية بالفعل”.

وأعاد المتحدث التأكيد على أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وإنها تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة”، مشيرا إلى أن “قانون فك الارتباط عن غزة لعام 2005، ومواده المتعلقة بشمال الضفة الغربية، كان خطوة مهمة نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وقال إن “قرار الكنيست هو خطوة واضحة إلى الوراء”، في وقت كانت “إسرائيل أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوترات مؤخرًا، من خلال البيانين المشتركين للعقبة في 26 شباط/فبراير وشرم الشيخ في 19 آذار/مارس” من هذا العام.