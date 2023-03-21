ميلوني: احتمال انهيار اقتصاد تونس مشكلة كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أود أن أشير إلى أننا نواجه ظاهرة تكتسب أبعاداً لم تصل إليها سابقاً”، فـ”أمامنا اليوم مشكلة هائلة ترتبط باستقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصادياً”، وهو “أمر تتعذر معالجته، لأن صندوق النقد الدولي قد علّق المفاوضات”، مع سلطات هذا البلد.

وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/مارس الجاري، أشارت ميلوني، إلى أنه ملف “أعمل عليه كل يوم”، فقد “تطرقت إليه أمس في حديثي مع المفوض (الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو) جينتيلوني”، مبينةً أن “المفوضية الأوروبية نفسها، فكرت مطلع الشهر الجاري بالذهاب إلى تونس لكنها أرجأت المبادرة”.

وخلصت رئيسة الحكومة الى القول، إن “إيطاليا مستعدة وهي تبذل قصارى جهدها من أجل محاولة تجاوز هذا المأزق الذي لا يساعدنا مطلقاً، والذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير”.