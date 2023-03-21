ميلوني: على دول علم سفن المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء دول العلم لسفن منظمات إنسانية بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وتنتقد الحكومة الإيطالية منظمات غير حكومية مسجلة في ألمانيا واسبانيا بالمساهمة في زيادة التدفقات وتجنب إنزال المهاجرين الذين تنقذهم في سواحل دولها.

وقالت ميلوني مخاطبة برلمان بلادها عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين إن “مشاركة دول العلم لمنظمات غير الحكومية في عمليات البحث والإنقاذ أمر ضروري”.

وأضافت رئيسة الوزراء “يتعين على دول العلم، التي تمول المنظمات غير الحكومية، أن تتحمل المسؤوليات التي يسندها إليها قانون البحار”.

وشددت ميلوني على أن “الحدود البحرية لإيطاليا هي حدود أوروبا” وبالتالي فإن “أوروبا مدعوة للدفاع عن تلك الحدود”.