وزير الخارجية الإيطالي: صربيا شريك إستراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بلغراد- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني صربيا بـ”الشريك الاستراتيجي”، وذلك في أعقاب لقاء جمعه الثلاثاء مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وكتب تاياني في تغريدة على منصة (تويتر) “صربيا شريك إستراتيجي لمواجهة التحديات المشتركة، بدءاً بأمن القارة الأوروبية ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية”، مؤكدا “الدعم الإيطالي الكامل” لمسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان تاياني المكلف بملف التجارة الخارجية، الذي ترأس وفد بلاده لمنتدى الأعمال والعلوم الإيطالي الصربي الأول في بلغراد، قد أكد أن “إيطاليا تريد أن تكون أكثر تواجدًا في صربيا وفي جميع أنحاء منطقة البلقان”. وقال “نحن ثاني أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، وبفضل 4 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة، نريد تصدير خبرتنا. نقوم بتدويل شركاتنا في البلدان الصديقة لتحقيق النمو والرفاهية”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد حذر من التقارب بين موسكو وبلغراد، وقال قي تصريحات سابقة “إذا قمنا بحملة مهمة (كأوروبيين)، يمكن لصربيا أن تختار في النهاية أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي” كبديل للتحالف مع الاتحاد الروسي.

وأضاف “علينا أن نجعل صربيا تشعر بأنها جزء من رؤية، لأنه من الواضح أننا إذا لم نفعل ذلك، فستنظر بلغراد إلى واقع بديل عن واقعنا”، معربا عن الامل بألا تتبنى صربيا موقفا “مؤيدا للغاية لروسيا”.