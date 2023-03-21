واشنطن تعرض على أذربيجان المساعدة في محادثات السلام مع أرمينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- عرضت الولايات المتحدة الامريكية على أذربيجان المساعدة في تسهيل محادثات السلام الثنائية مع أرمينيا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حسبما أفادت المذكرة الصادرة في واشنطن الثلاثاء.

وأشارت إلى أن رئيس الدبلوماسية الامريكية “شجع على إيجاد حلول للقضايا العالقة وأكد أنه لا يوجد حل عسكري”، مجددا التأكيد على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين بين البلدين أمام المركبات التجارية والخاصة.

وقال بلينكن: “الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار التعاون مع أذربيجان في عملية السلام”.