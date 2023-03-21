الفاتيكان: الأشخاص “أحرار في اختيار الهجرة أو البقاء”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أختار البابا فرنسيس “أحرار في اختيار الهجرة أو البقاء” عنوانا لليوم العالمي التاسع بعد المائة للمهاجرين واللاجئين، وفق المذكرة التي نشرتها دائرة التنمية البشرية المتكاملة للكرسي الرسولي بهدف “تعزيز تأمُّل متجدد حول حق لم يتم تدوينه بعد على المستوى الدولي: الحق في عدم الهجرة، أي – بعبارة أخرى – حق المرء في البقاء في أرضه”.

ويُسلّط موضوع اليوم العالمي، الذي سيُحتفل به في 24 أيلول سبتمبر 2023، الضوء على أن “أي شخص مهاجر، بغض النظر عن وضعه، له حق يكاد لا يؤخذ في عين الاعتبار وهو الحق في عدم الهجرة وعدم ترك بيته وأرضه وجماعته”، حسبما أفاد الموقع الإعلامي للفاتيكان.

وتشير المذكرة الصادرة عن دائرة التنمية البشرية المتكاملة إلى “إنَّ الحق في البقاء يسبق، وهو أعمق وأوسع من الحق في الهجرة” ويتعلق “بإمكانية المشاركة في الخير العام، والحق في العيش بكرامة والحصول على التنمية المستدامة. إنها مسألة حق، مثل الحقوق الأخرى، ينبغي أن يتمتع بالحماية الدولية من خلال ممارسة حقيقية للمسؤولية المشتركة”.

وأعلنت دائرة التنمية البشرية أنها ستنظم “خلال هذه الأشهر، استعدادًا لليوم العالمي التاسع بعد المائة للمهاجرين واللاجئين، حملة تواصل تهدف إلى تعزيز فهم متعمق لموضوع الرسالة من خلال وسائل الوسائط المتعددة ومواد إعلامية وتأملات لاهوتية”.