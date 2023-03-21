ميلوني تحذر من عواقب الخطة الأوروبية للطاقة الخضراء على الصناعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ما وصفته بـ”النهج الأيديولوجي المفرط” لخطة الاتحاد الأوروبي للطاقة الخضراء التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى وقف تسويق السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي (البنزين والديزل) بحلول عام 2035.

وقالت ميلوني، في معرض ردها مساء الثلاثاء على مداخلات بمجلس الشيوخ عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين “أنا لا أغيّر رأيي بشأن مسألة الكهرباء”، في إشارة إلى السيارات الكهربائية “و في بعض المواقف التي في رأيي تتسم بنهج أيديولوجي مفرط في التعامل مع أمور براغماتية للغاية”.

وحذرت رئيسة الوزراء، التي يشاطرها نفس الموقف شريكاها في الائتلاف اليميني الحاكم (فورتسا إيتاليا وحزب الرابطة) من أن “سياسة إزالة الكربون هذه تخاطر بأن تقودنا مباشرة إلى إزالة التصنيع” في الاتحاد الأوروبي.