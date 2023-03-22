ميلوني تجادل المعارضة: “أنتم لا تريدون الاستثمار في إفريقيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مجادلة قوى المعارضة: “حسنًا، إن كانوا لا يحبون خطة ماتّي، فهم لا يريدون الاستثمار في إفريقيا”.

وإزاء صخب ممثلي المعارضة في مجلس النواب، بشأن حلول الحكومة للتعامل مع حالة طوارئ الهجرة، أضافت ميلوني خلال إحاطتها للمجلس على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/مارس الجاري، أنه “منذ بداية ولايتي، أنقذت إيطاليا 36,500 شخص في عرض البحر، وتُركنا لوحدنا للقيام بهذا العمل (من قبل الاتحاد الأوروبي)، أحيانًا خارج الحدود البحرية الوطنية أيضاً”.

وأشارت ميلوني إلى أن “إخبار العالم بأننا تركنا أطفالاً يموتون في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل كالابريا، افتراء لا ضد الحكومة والدولة الإيطالية وحسب”، بل “ضد رجال ونساء قوات الشرطة الذين يقدمون تضحيات جسيمة لأجل نظامنا بأكمله”.

وسألت رئيسة الحكومة، المعارضة: “أتقصدون أن هناك رجالاً من قوات الشرطة لم يعمدوا إلى انقاذ الأطفال لأن الحكومة أعطتهم إشارة بهذا”، واختتمت مؤكدة أن “هذا يمثل عدم احترام لرجال الأمن أيضاً”.