الحزب الديمقراطي لميلوني: كنتِ قاسية إزاء مأساة كوترو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف الحزب الديمقراطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بأنها كانت قاسية إزاء المأساة التي تسبب بها حادث كوترو (مقاطعة كالابريا ـ جنوب).

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة مهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل، وكان على متنها حوالي 180 مهاجراً (وفقاً لروايات الناجين)، لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين، بينما بلغ عدد الضحايا 83 شخصاً.

وفي مداخلة خلال إحاطة رئيسة الحكومة لمجلس النواب الأربعاء، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/مارس الجاري، قالت عضو المجلس من الحزب الديمقراطي سيلفيا روجّاني، إن “مأساة كوترو كان من الممكن تجنبها”، بينما “طرحتِ على الناجين وأهالي الضحايا سؤالاً قاسياً، أجابوا عليه موضحين أنهم كانوا على دراية بالمخاطر، لكن ليست لديهم بدائل، لأنهم يهربون من بلدان لا يستطيع المرء العيش فيها ومن الطبيعي أن يرغبوا بذلك”.

واقتبست روجّاني كلمات رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، في “إشارة إلى كل أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بفخر بأنهم مسيحيين”، وكذلك بـ”تحذير رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، الذي يجب أن يتردد صداه في هذه القاعة”، وكذلك “رسالة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أملت فيها بحل عادل ودائم، لا يمكن الوصول إليه إلا بنهج عادل ومتوازن”.

وأردفت: “لكن كما ترين أيتها الرئيسة، كانت أوروبا قد أبدت موقفها بالفعل في المجلس التشريعي الأخير، لتجاوز بنود اتفاقية دبلن”، لكن “هناك من يقف عائقاً لهذا الطريق: الوزير ماتيو سالفيني، الذي، بعد عدم مشاركته في أية مفاوضات، فضل أن يتغامز مع (رئيس المجر فيكتور) أوربان على حساب إيطاليا، ولا أود أن نرى هذا الفيلم مرة أخرى”.

وخلصت روجّاني الى القول: “دعونا نواجه مشكلة الهجرة بالبراغماتية في محافل أوروبا، وليس بنزعة قومية عمياء”. ودعت ميلوني إلى “التحلي بالشجاعة، لمنح إيطاليا مستقبلاً راسخاً”.