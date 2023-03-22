أورسو: إن أراد بوتين الحوار فليوقف جيوشه في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، إن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين إن أراد الحوار، فليوقف جيوشه في أوكرانيا.

وأضاف أورسو في تصريحات متلفزة الأربعاء: “أتمنى أن يسير الجميع في الاتجاه نفسه، سعياً لوقف الحرب”، في أوكرانيا. مبيناً أن “الحرب ستتوقف في اللحظة التي يعلن فيها بوتين ذلك، لأنه هو الذي أنشبها وجيوشه على الأراضي الأوكرانية. إنها صواريخه التي تصيب المدن، المستشفيات، محطات الطاقة وأنظمة المياه الأوكرانية، وتحاول تجويع أسرها وتجميدها”.

وأعرب وزير التنمية الاقتصادية، عن الأمل بأن بوتين “يريد خلق طريق للسلام، ولأجل ذلك، يكفي أن يوقف الجيوش، فعند هذه النقطة يمكن للحوار أن يبدأ”.

وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الى القول: “أعتقد أن العنصر الرئيسي الذي ظهر في الاجتماع بين موسكو والصين هو أن بوتين وافق على استخدام العملة الصينية في المعاملات الدولية. وهذا يعني أن عالمًا آخر قد تشكل، وهو عالم الصين وبكين، عالم الأنظمة الاستبدادية”.