وزير الداخلية الإيطالي يزور ساحل العاج لتعزيز التعاون في مكافحة مهربي البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن الوزير ماتّيو بيانتيدوزي يقوم بزيارة رسمية إلى ساحل العاج.

وقال قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية في بيان الأربعاء، إن “صاحب الوزارة، عقد يوم أمس اجتماعا ثنائيا مع وزير الداخلية والأمن الإيفواري، فاغوندو ديومانديه، تم خلاله التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، على جبهتي مكافحة المتاجرين بالبشر وتعزيز الأمن”.

ونقلت المذكرة، عن وزير الداخلية، قوله، إن “في الاجتماع الثنائي مع الوزير ديومانديه تشاطرنا الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين”. وأوضح أن “مشروع (Civit-Oim) يسير بهذا الاتجاه، والذي يمثل مبادرة مهمة بمجالي الأمن ومراقبة الحدود. أشكر المنظمة الدولية للهجرة على تنفيذها للمشروع”.

وتابع الوزير بيانتيدوزي: “أشكر الوزير ديومانديه على استعداده للحوار ولإعطاء دفعة إضافية لتعاوننا. يشهد توقيع الاتفاقية على الإرادة المشتركة للعمل معًا لتنفيذ استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الأمن”. وأضاف أن “هذه الاتفاقية تمثل ركيزة تستطيع قوات شرطتنا أن تبني عليها استراتيجية عمل متينة تحقق تبادلاً فعالاً للمعلومات وتضمن عملًا مربحًا لمنع الظواهر الإجرامية ومكافحتها”.

ووفقاً لبيان الداخلية، فقد “شارك الوزير بيانتدوزي هذا الصباح، مع الوزير ديومانديه، في حفل إطلاق المشروع السالف الذكر، الممول من إيطاليا والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. ويتضمن إنشاء نقاط استيطانية حدودية ودورات تدريبية متخصصة حول مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

وأشار البيان إلى أن “وزير الداخلية وقع من ثم، اتفاقية تعاون مع نظيره في ساحل العاج تنص، من بين أمور أخرى، على تبادل المعلومات وتنفيذ عمل مشترك لمنع ومكافحة ظواهر كالإرهاب، الجريمة المنظمة، تهريب المخدرات والأسلحة، الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية”.