ميلوني: يجب مراجعة لائحة دبلن لكنها ليست حلاً لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه “لا يمكننا قبول أن تصبح بلادنا معسكرًا للاجئين في أوروبا. بالتأكيد يجب مراجعة لائحة دبلن، لكن هذا ليس حلاً بالنسبة لإيطاليا”.

وفي إحاطة لمجلس النواب الأربعاء، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي غد وبعده، أعربت رئيسة الحكومة، عن “الاعتقاد بأن هناك حاجة إلى نهج أكثر عالمية”، والذي “أرى أنه لا يمكن فصله عن التعاون مع الدول الافريقية”، في مجال معالجة ملف الهجرة.

وبشأن فرض حصار بحري ضد قوارب الهجرة، قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا): “لم أغير رأيي، فأنا أعمل على مهمة أوروبية ترمي إلى منع مغادرة القوارب بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا، حمل التعاون التنموي إليها، الاستثمارات، فرص العمل والتدريب”.