وزير الداخلية الإيطالي يلتقي رئيس جمهورية ساحل العاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اختتام الوزير ماتّيو بيانتيدوزي، زيارته إلى ساحل العاج بالاجتماع مع رئيس الجمهورية الحسن واتارا، برفقة وزير الداخلية والأمن الإيفواري، فاغوندو ديومانديه.

وقال قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة الأربعاء، إنه “خلال المحادثة، أكد الوزير بيانتيدوزي على علاقات الصداقة الكبيرة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين أصلاً، والإرادة القوية لتطويرها، على أساس تطابق وجهات النظر، وكذلك المزيد من المبادرات لجعل الشراكة الاستراتيجية أكثر فعالية”.

ووفقا لبيان الداخلية، فقد “سلط الوزير الضوء على الاهتمام المشترك بالعمل معا لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه البلدين، لا سيما على الصعيد الأمني​​، مذكرا بهذه المناسبة بالتزام إيطاليا بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

في الوقت نفسه، أبدى الوزير العزم على “تنمية الدعم للسياسات الخاصة ببلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة، وتعزيز قنوات الدخول المنتظمة إلى القارة العجوز، ودورات التدريب وتوفير فرص العمل للشباب، على المستوى الثنائي والأوروبي على حد سواء”.