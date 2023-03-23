منظمة إنسانية ترحب بنية مغني إيطالي منح سفينة لنشاط الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ رحب فرع إيطاليا لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية الفرنسية ـ الإيطالية ـ الألمانية ـ السويسرية، بنبأ عزم مغني الراب الإيطالي فيديز على شراء سفينة يمنحها لنشاط إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، باعتباره من الأخبار الجيدة”.

هذا الأمر يتعلق بـ”حقيقة واستفزاز”، أعلن عنهما فيديز أمس خلال بودكاست (Muschio Selvaggio) الخاص به، الذي استضاف فيه المديرة السابقة لمنظمة (إيميرجنسي) الإنسانية الإيطالية تشيشيليا سترادا. عندما قال: “أريد أن أعرف كم ثمن السفينة، فقط لأضع صورتي عليها وأفزع الناس بها”.

وبهذا الصدد، قال الناشط في (Sos Mediterranee) فرانشيسكو كرياتسو، إن “كل من يتبرع بشيء ما يفعل شيئًا جيدًا”، مبينا أن “الحكم على نوايا فيديز غير متروك لنا”، لكن “إذا كان يريد حقًا تمويل سفينة بحث وإنقاذ، فنحن مستعدون لنوضح له كيفية القيام بذلك”.

وخلص كرياتسو الى القول، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، إن فيديز “إذا كان يرغب بذلك حقاً، فيمكنه أيضًا دعم سفينتنا (أوشن فايكينغ)، التي تتمتع بسنوات طويلة من الخبرة”.