منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كوفيد بـ31٪ و46٪ خلال شهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ قالت منظمة الصحة العالمية، إن الانخفاض يستمر في حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها في العالم بوباء كوفيد 19، لكن مع انتعاش واضح للإصابات في المنطقة بين شرق البحر المتوسط ​​وجنوب شرق آسيا.

وأضافت أحدث نشرة صدرت عن المنظمة الأممية، أن “الطفرة في الإصابات تبرز في الهند، البلد الذي يتصارع مع متحوّر أركتوروس (XBB.1.16) المؤتلف من متحوّر أوميكرون، والذي تتسلط عليه كل الاضواء الآن، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، لدرجة أنه استحق اللقب الذي يشير إلى أحد ألمع نجوم السماء، والذي سجل زيادة بنسبة 251٪ في الحالات خلال 28 يوماً”.

وأشارت النشرة الصحية إلى أنه “بدلاً من ذلك، فإن الإصابات في أوروبا تتباطأ”، وأنه “بشكل عام، تم على مستوى العالم في الفترة من 20 شباط/فبراير إلى 19 آذار/مارس، الإبلاغ عن أكثر من 3.7 مليون إصابة وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 31٪ و46٪ على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة. حتى 19 آذار/مارس ومنذ بداية الوباء، كان هناك أكثر من 760 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة”.

وأكدت منظمة الصحة مرة أخرى، أن “الاتجاهات الحالية هي استخفاف بالعدد الحقيقي للعدوى، سواء أكانت للمرة الأولى أم إعادة الإصابة بفيروس سارس ـ كوف ـ 2، وفقاً لما تظهر استطلاعات الانتشار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض عدد تحاليل الكشف عن العدوى والتأخير في الإبلاغ عن الإصابات في بلدان عديدة”.