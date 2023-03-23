منظمة إنسانية: على الدول تحمل مسؤولياتها إزاء الهجرة ولا يمكن وقف جهود الإغاثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت منظمة إنسانية، أن على كل دولة أن تتحمل مسؤولياتها إزاء مسألة الهجرة، لكن جهود الإغاثة لا يمكن وقفها مطلقاً.

وقال الناشط في الفرع الإيطالي لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية الفرنسية ـ الإيطالية ـ الألمانية ـ السويسرية، فرانشيسكو كرياتسو، إنه “منذ عام 2016، جادلنا بأن مشكلة أزمة الهجرة، ليست حالة طوارئ بالتأكيد، لأنه لا يمكن اعتبارها كذلك كونها حقيقة قائمة منذ 30 عاماً، لذا، يجب أن تكون مشكلة أوروبية”.

وشدد كرياتسو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، على أنه “يجب على دول وسط وشمال أوروبا تحمل مسؤولياتها، وأن تندمج في هذه المقاربة أكثر من مجرد ابداء التضامن مع البلدان الساحلية”، لكن “هذا لا يعفي البلدان الساحلية من احترام التزاماتها التي تنبع من موقعها الجغرافي أولاً، ثم من القانون ثانياً وأخيراً من الأخلاق، التي تفرض عليها واجب التدخل”.

وعلق الناشط على الإحاطة البرلمانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/مارس الجاري، عندما أكدت مجدداً أن “الحدود البحرية لإيطاليا هي حدود أوروبا”، وأن “عمليات إنقاذ المنظمات غير الحكومية يجب ألا تثقل كاهل دول الموانئ فقط، بل ينبغي أن تتحمل الدول التي ترفع المنظمات غير الحكومية أعلامها، مسؤولياتها هي أيضاً”.

وقال عضو (Sos Mediterranee): “نحن أول الداعمين لضرورة نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم، لكن هذا لا يغير شيئًا من ناحية الإنقاذ البحري”، فـ”إيقاف هذا النشاط أو عرقلته لا يمكن أن يكون بديلاً عن العمل الدبلوماسي”. فـ”كفانا تطبيقا للحدود الخيالية لمنطقة البحث والإنقاذ الليبية”، ولا “يمكننا الاستمرار بهذه السياسة الأوروبية، لأن الأموال اللازمة لدعم خفر السواحل الليبي، الذي يمارس ردعًا مميتًا، تأتي من أوروبا، وهذا غير مقبول”.

ودعا كرياتسو “السياسة الإيطالية، وكذلك تلك الأوروبية، إلى تغيير في الوتيرة”، مبيناً أنه “بدلاً من محاولة السياسة الإيطالية إعاقة عمل رجال الإنقاذ، كما هي الحال منذ سنوات، يجب أن تتوجه نحو بروكسل، باريس، برلين وإلى جميع عواصم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، للعثور على حل دبلوماسي”.