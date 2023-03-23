وزير الخارجية الإيطالي: أتمنى أن تحمل الصين السلام إلى أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الأمل بأن “تكون الصين حاملة للسلام (إلى أوكرانيا) في هذه المرحلة”.

وقال الوزير تاياني خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، الخميس، بشأن نتائج مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الأخير، بشأن مقترح السلام من جانب بكين بين أوكرانيا والاتحاد الروسي، إن “من الواضح أنه لا يمكن لهذه الوثيقة أن تثير الإعجاب بكل جوانبها، لأنها تفتقر إلى بعض الأشياء”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، مستدركاً: “لكن، يجب على الصين أن تلعب دورًا إيجابيًا تجاه روسيا”، مبيناً أن “عليها أن تدفعها إلى الجلوس على طاولة السلام امتثالًا للقانون الدولي”.

وخلص نائب رئيس الوزراء، بالإشارة إلى “أننا نعمل من أجل أن يكون هناك سلام”، بين هذين البلدين.