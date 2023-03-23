وزير الرياضة الإيطالي بشأن المباراة ضد إنجلترا: أفكر إيجابياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ علق وزير الرياضة والشباب الإيطالي أندريا أبودي على مباراة كرة القدم بين إيطاليا وإنجلترا المقرر أن تجري في مدينة نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب)، بالقول، إن “النظام العام قضية حساسة دائماً”.

ومتحدثًا عن مسألة النظام العام بالعلاقة مع مباراة التأهل لبطولة كرة القدم الأوروبية المقبلة بين إيطاليا وإنجلترا في نابولي، أوضح الوزير أبودي، “إنها ليست قضية وطنية فحسب، بل دولية أيضًا، إذ تتعلق بما سيحدث بين مشجعين من دول مختلفة، وهي تتجاوز مجال كرة القدم”.

وأضاف الوزير المحسوب على التيار المستقل، أن “هذه الليلة أريد أن أفكر بشكل إيجابي، أنا أثق في القدرة على إدارة النظام العام، وستكون مباراة تجري بكل سحرها المستمد من إعداد الملعب أيضاً”.