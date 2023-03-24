تاياني: عملية “بحرنا” الأوروبية ليست حاسمة لملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “عملية (بحرنا) الأوروبية، لا تبدو حلاً ناجعاً لقضية الهجرة بالنسبة لي”.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات إذاعية الجمعة، إن “أوروبا يجب أن تتدخل من ناحية تدفقات الهجرة”، مؤكداً: “إنها مهمة أوروبا”، ودعا إلى “اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر”. وأردف: “أود أن يخوض الجميع معركة حاسمة ضد المتاجرين بالبشر”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “علينا بالطبع إنقاذ الأشخاص في عرض البحر، الذين تغرق سفنهم، لكن قبل كل شيء علينا أن نكافح تدفقات الهجرة غير النظامية ونحول دون مغادرتها”.