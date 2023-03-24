وزير الخارجية الإيطالي: تونس بحاجة ماسة للمساعدة فدعونا لا نضيع الوقت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، من أن تونس بأمسّ الحاجة للمساعدة، فدعونا لا نضيع الوقت، كذلك لأن “جبهة الهجرة التونسية إذا انفتحت، فإن مئات آلاف الأشخاص يخاطرون بالنزوح”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء في تصريحات إذاعية الجمعة، “لقد تقدمت باقتراح خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي”، يتمثل بـ”البدء بتقديم المساعدة لتونس، فدعونا ندفعها لإجراء الإصلاحات، ولنمنحها 300 مليون يورو على الفور، ثم بعد أن نتحقق من الإصلاحات، نعطيها 300 مليون أخرى، ثم 300 أخرى”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن الشيء المؤكد هو أنه “لا يمكننا إضاعة الوقت، وإلا فإننا نجازف بمحاباة الإخوان المسلمين”. وأوضح من الضروري أن “لا نقلل من شأن المخاطر، فعلينا واجب مساعدة تونس”، التي “ينبغي عليها أن تجري الإصلاحات في الوقت نفسه”.