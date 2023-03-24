إيطاليا: مقاطعتان عاليتا الخطورة من ناحية كوفيد، 13 متوسطة الخطورة و6 منخفضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المعهد العالي الإيطالي للصحة، إن هناك مقاطعتين في البلاد عاليتا الخطورة من ناحية وباء كوفيد 19، 13 متوسطة الخطورة و6 منخفضة.

وذكر معهد الصحة في نشرة الرصد الأسبوعية الصادرة عن غرفة التحكم التابعة له بوزارة الصحة، أن “هناك مقاطعة واحدة في البلاد غير قابلة للتقييم من ناحية الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد 19″، وذلك “بسبب نقص في عملية نقل البيانات”، والتي “تصنف على أنها عالية المخاطر”.

وأشار المعهد إلى أن “خمسة عشر مقاطعة وإقليم ذاتي الحكم، أبلغوا عن حالة تأهب واحدة على الأقل”، مبيناً أن “الوضع لا يزال تحت السيطرة في أقسام كوفيد 19 بالمستشفيات”، وأن “معدل إشغال أسرّة وحدة العناية المركزة، مستقر على نطاق واسع عند نسبة 1.1٪ (وفقاً لمسح 23 آذار/مارس) مقابل 1٪ (مسح 16 آذار/مارس)”.

وخلص التقرير الصحي الى القول، إن “معدل شغل الوحدات الصحية على الصعيد الوطني مستقر عند نسبة 4٪ (حسب مسح 23 آذار/مارس) مقابل 4.1٪ (لمسح 16 آذار/مارس)”.