مينّيتي: سنساعد شباب موريتانيا على الدراسة لدينا عبر منح دراسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، ماركو مينّيتي: “سنساعد الفتيات والفتيان الموريتانيين للدراسة في إيطاليا من خلال منح دراسية من مؤسستنا”.

جاء ذلك في كلمته خلال حدث: “نواكشوط العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي عام 2023: سحر عربي بين الماضي والمستقبل”، الذي نظمته مؤسسته في روما الجمعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية وسفارة موريتانيا في إيطاليا.

وأضاف مينّيتي مستدركاً: “لكن العائق الوحيد هو عودة هؤلاء إلى بلادهم، لأننا لا نريد سرقة العقول، بل المساعدة في بناء الطبقات الحاكمة في هذا البلد، الذي نفخر بالتعاون معه”.

وخاطب مينيتي وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد سويدات، قائلا إن “حكومة موريتانيا أعطت الأولوية للثقافة والتعليم العالي”. واختتم بالقول “نحن ممتنون لهذا الأمر، لأن الأمر يتعلق بعنصرين مهمين بالنسبة للبلدان الشابة مثل موريتانيا”.